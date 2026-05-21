Cancillería rusa comenta las pruebas del Sarmat, el misil más poderoso del mundo

Moscú, 21 may.- La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, reiteró este jueves que las pruebas del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, realizadas la semana pasada, se llevaron a cabo en el marco del calendario previsto.

«Estas pruebas forman parte de un proceso planificado», señaló en una rueda de prensa.

El lanzamiento del misil tuvo lugar el 12 de mayo. El presidente Vladímir Putin destacó que se trata del sistema de misiles más potente del mundo, comparable en potencia al Voevoda del arsenal ruso, fabricado en la URSS. «El rendimiento total de la ojiva lanzada es más de cuatro veces superior al de cualquier equivalente occidental existente, incluso el más potente», precisó.

Putin indicó además que el misil puede desplazarse no solo en trayectoria balística, sino también suborbital, lo que le permite tener un alcance superior a 35 000 kilómetros, duplicar su precisión y su capacidad para penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros.

El mandatario detalló que el primer regimiento de misiles equipado con el nuevo sistema comenzará a prestar servicio activo a finales de año. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)