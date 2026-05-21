Presentarán filme cubano Vestido de novia en Hotel Nacional

España,, 21 may.- El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y el Hotel Nacional de Cuba anunciaron la presentación especial del largometraje cubano «Vestido de novia», dirigido por Marilyn Solaya en 2014, el próximo 28 de mayo en el Salón Vedado a las cinco de la tarde.

Según precisó el Festival desde su perfil en la red social Facebook, la exhibición se realizará en el contexto de las jornadas por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con énfasis en la temática del respeto y el enfrentamiento a la violencia.

La ópera prima de Solaya obtuvo premios y nominaciones en diversos certámenes internacionales, lo que la convirtió en una referencia del cine cubano contemporáneo.

Dicha película aborda la identidad de género, la diversidad sexual y la discriminación en la sociedad cubana de los años 90, a través de la historia de Rosa Elena, una mujer trans que enfrenta prejuicios mientras intenta mantener su vida familiar junto a su esposo Ernesto.

El filme expone las tensiones entre amor, libertad y aceptación, y se inscribe en el panorama cultural como una obra que contribuye a la reflexión sobre inclusión y derechos individuales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)