Canciller cubano a Rubio: “Debería documentarse más y leer ‘La Paz en Colombia’ de Fidel”

La Habana, 9 jun.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este lunes a recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien recurrió nuevamente a la matriz descalificada del “patrocinio del terrorismo”, y le recomendó “documentarse más” sobre el compromiso demostrado de La Habana con el proceso de paz en Colombia.

“El secretario de Estado de EE.UU. debería conocer el largo, permanente y reconocido compromiso de Cuba con el proceso de paz en Colombia. Debería saber, además, sobre nuestro principio de no injerencia en los asuntos internos de ninguna nación, lo que se conoce poco en el Gobierno estadounidense”, escribió Rodríguez Parrilla en su cuenta en X.

El canciller cubano recordó que está “ampliamente documentada” la participación activa de Cuba como garante y sede de conversaciones y negociaciones de paz relacionadas con Colombia.

“Siempre hemos abogado por la resolución de los problemas exclusivamente entre colombianos. Hemos estado a favor de la negociación política como única vía de solución al conflicto armado interno colombiano, con total transparencia, respeto y discreción con las partes en conflicto”, subrayó el jefe de la diplomacia cubana.

Como uno de los ejemplos de esa postura, mencionó las negociaciones formales en La Habana, de 2012 a 2016, entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, un proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en la capital cubana.

“Quizás el secretario de Estado debería documentarse más y leer ‘La paz en Colombia’, del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, cerró su publicación el canciller cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)