Bloque imperialista norteamericano, un obstáculo en la reparación de las embarcaciones santacruceñas

Santa Cruz del Sur, 7 abr.- Dairon Barreiro Buchillón, técnico general en reparación de embarcaciones de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur, subrayó la crítica situación existente en la entidad debido a la falta de recursos, en lo que incide el bloqueo imperialista a la Mayor de las Antillas.

Explicó que cada año se hace una demanda previa de los materiales indispensables en cuanto se concluye la revisión técnica a cada navío ya sea para la captura de la langosta, el camarón, el cobo, el pepino de mar y varias especies de escama. Resulta muy difícil la importación de todo cuanto resulta necesario para mantener de alta las flotas, señaló.

El técnico comentó con preocupación el deterioro gradual de las embarcaciones de estructura plástica o ferrocemento, al no recibir los mantenimientos parciales o capitales correspondientes, por falta de madera, resina y cemento, aunque este último podría adquirirse en la fábrica del municipio camagüeyano de Nuevitas, de no estar abasteciendo el sector de la construcción.

Barreiro Buchillón habló de la creación de condiciones en el muelle de EPISUR para dar reparaciones cuando sea posible a los barcos de estructura plástica, porque en cualquier astillero especializado de la isla resultaría demasiado costosa la labor, afirmó.

Yaquelin Chaviano Alba, secretaria general del Sindicato Alimentaria y Pesca en Santa Cruz del Sur declaró que los obreros y directivos de la entidad pesquera-industrial en el actual 2026, en que se celebra el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, trabajan más unidos.