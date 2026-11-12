Camagüey rinde homenaje a trabajadores de la salud por su entrega y vocación

Camagüey, 12 nov.- La jornada de homenaje a los trabajadores de la salud comenzó este miércoles en Camagüey como reconocimiento social a quienes, desde diversas responsabilidades, salvan y cuidan la vida de sus pacientes en Cuba y en otras naciones donde cumplen misiones internacionalistas.

El acto tuvo lugar en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, durante la lectura de la convocatoria, que llama a estimular la labor de la atención primaria en las complejas circunstancias que enfrenta el país, agravadas, en gran medida, por el recrudecimiento del bloqueo impuesto a la Isla.

Durante la actividad, el doctor Frank Manuel Santos Gutiérrez, jefe del Departamento Metodológico de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, compartió sus experiencias tras cumplir tres misiones internacionalistas. El especialista, junto con otros colegas, recibió la Medalla del Trabajador Internacionalista.

Santos Gutiérrez destacó el orgullo de haber contribuido a mejorar la salud de pueblos hermanos y señaló que esa experiencia constituye una enseñanza que transmite cada día a sus estudiantes.

Como reconocimiento a la trayectoria, el altruismo y la vocación de quienes integran el sector, se entregó la Distinción Manuel Piti Fajardo Rivero a varios profesionales con más de 20 y 25 años de permanencia en la salud pública.

Entre los homenajeados estuvieron la licenciada en Enfermería Yoraisy Sardain Valdés, decana de la Facultad de Tecnología, y la doctora en Ciencias Yudeisy Castro Rivera, profesora titular de esa institución. Ambas se refirieron a sus más de tres décadas de servicio, desarrolladas en medio de carencias y condiciones difíciles, pero guiadas por la convicción de ofrecer cada día lo mejor de sí en favor del bienestar y la salud del pueblo.

Con 34 años de experiencia profesional, Ofelia María Figueredo Mendoza, máster en Atención Integral al Niño, resaltó la importancia de la prevención y de los valores que deben caracterizar al personal médico, especialmente la sensibilidad ante las necesidades de los pacientes.

Por su parte, Domingo Francisco Fornet Bloys, especialista de primer grado en Medicina Física y Rehabilitación, consideró que los avances de sus pacientes constituyen la mayor recompensa a su labor. También reconoció el papel de la familia en la recuperación y el cumplimiento de los tratamientos.

La licenciada en Ciencias Farmacéuticas Lury Ramírez Vázquez, jefa del Departamento de Farmacia del hospital sede de la actividad inaugural, destacó el trabajo en equipo del colectivo y el empleo de alternativas de la medicina natural y tradicional para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Liuba Ávila Baute, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Camagüey, explicó que la jornada se desarrollará en varias etapas, dedicadas a los hombres y mujeres del sector, en el contexto de las celebraciones por el Día de la Medicina Latinoamericana, el aniversario del natalicio del doctor Carlos J. Finlay, el aniversario del triunfo de la Revolución y la Jornada de la Ciencia Cubana. (Texto y foto: Gladys Daylin Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)