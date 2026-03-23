Beneficia a niños matanceros la vacuna triple viral

Matanzas, Cuba. – Más de 7000 niños de la provincia de Matanzas con 10 años de edad recibirán en los meses de marzo y abril del presente año la vacuna triple viral en la campaña nacional para reforzar su inmunización.

Con el inmunógeno cubano conocido también por sus siglas PRS se evita que los pequeños en ese grupo etáreo se contagien con las enfermedades: parotiditis, rubeola y sarampión.

La subdirctora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, doctora Berta Bello Rodríguez precisó que los profesionales de la Salud realizarán el proceso desde los vacunatorios hacia los centros educacionales.

Junto a la escuela y la familia en el barrio se garantizará como en otros momentos vacunar a todos los niños del territorio en medio de las complejidades del país ante la falta de combustibles y las afectaciones al proceso docente. (Tomado de Radio Reloj)