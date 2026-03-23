Filial Pesquera Industrial y Combinado Lácteo de Nuevitas potencian la producción de alimentos

Nuevitas, Camagüey, 23 mar.- El encadenamiento productivo entre la Empresa Filial Pesquera Industrial (EPISUR) y el Combinado Lácteo de este municipio permitirá garantizar producciones alimenticias para ofertar al pueblo, pese a las limitaciones energéticas.

Roger Esparraguera Ruiz, director de EPISUR, especificó en su perfil de la red social Facebook que ajustan detalles de la instalación de los equipos tecnológicos tras efectuar la prueba inicial.

Asimismo, señaló que prevén elaborar productos de gran aceptación por los lugareños, como la masa de hamburguesas, precocinada para croquetas, puré de tomate y pasta para bocaditos.

Estas soluciones creativas y sostenibles que involucran a diferentes sectores contribuyen, además, al principal llamado de la dirección del país a buscar alternativas para alcanzar la soberanía alimentaria.

(Tomado de Radio Cadena Agramonte)