Becali se despide en el top 25 en Abierto de Australia

La Habana.- LA NADADORA cubana Andrea Becali dijo adiós este miércoles al Abierto de Australia 2026 con tiempo de 2:03:98 minutos, en los 200 metros libre, que la posicionó en el puesto 25 durante la tercera y última jornada en el Gold Coast Aquatic Centre.

Becali, aunque no se acercó a su mejor marca personal de 2:00:70, establecida en 2023, completa su desempeño más sobresaliente desde que ingresó a la beca de la World Aquatic en esa isla continente a finales de 2024.

En esta competencia, Andrea borró el pasado martes la cota nacional en 50 libre, al estampar 25,87 segundos, para superar los 26 de su compatriota Elisbet Gámez desde el 14 de marzo de 2023. Con su nuevo registro se ubicó oncena entre 47 participantes.

La antillana consiguió 26.28 en la serie preliminar, mejor que el tiempo personal que tenía de 25,39, logrado en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, hasta que minutos después se convirtiera en la primera de la Isla en bajar de 26 segundos.

En su debut el lunes, la capitalina aseguró el escalón 23 entre 63 concursantes al lograr 56:52 segundos en 100 libre, lo más relevante en los últimos dos años y el tercer mejor tiempo de por vida, según estadísticas del colega Miguel Ángel Castell.

Andrea, quien el 24 de abril festejará sus 22 primaveras, concretó así lo más destacado desde que en 2023 alcanzara su actual marca personal: 56:12.

Esperanzadoras brazadas en estos tres días de confrontación, en una lid de nivel de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Su actuación más destacada hasta el momento fue los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, cuando alcanzó las medallas de oro en los relevos libre de 4×100 y 4×200, y las preseas de bronce en la lid individual de esas distancias y estilo. (Tomado de Jit)