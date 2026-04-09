Publican nuevas normas para perfeccionar sector presupuestado

La Habana, 9 abr.- La Gaceta Oficial Ordinaria No. 32 publicó este miércoles el Decreto 127 «De las Instituciones Presupuestadas», normativa que busca redimensionar la Administración Central del Estado, perfeccionar sus estructuras y reducir la carga de gastos administrativos para el presupuesto estatal, informó el periódico Granma.

Berta Iris Rojas Gatorno, directora de política financiera del Ministerio de Finanzas y Precios, declaró que la norma, vigente a partir de 30 días de su publicación, abarca más de dos mil 400 unidades presupuestadas en todo el país, que agrupan más del 50 por ciento de la fuerza laboral del sector.

La directiva explicó que el decreto persigue mayor eficiencia en la dirección de la economía, la eliminación de cargos no vinculados a funciones específicas y el fortalecimiento de la gestión territorial.

Como parte de las transformaciones, la creación, fusión, extinción o traspaso de entidades será aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Finanzas y Precios, reorganizando un proceso que anteriormente recaía en el Ministerio de Economía y Planificación.

La norma descentraliza facultades hacia los organismos, al permitir que los jefes de órganos y entidades aprueben actividades autofinanciadas, con el objetivo de lograr una gestión más ágil y eficiente.

Guillermo Sarmiento Cabanas, director de organización del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que el Decreto 127 establece un marco regulatorio integral para el sistema presupuestado, destacando la necesidad de mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos.

El funcionario precisó que los cargos no vinculados directamente a la actividad principal de las entidades no podrán superar el 30 por ciento de la plantilla, lo que contribuirá a conformar estructuras más planas y transparentes.

Sarmiento Cabanas añadió que las unidades presupuestadas con tratamiento especial podrán diseñar su organización salarial de manera descentralizada, aplicar sistemas de pago a todos los trabajadores y ampliar sus capacidades de gestión económica.

En este sentido, indicó que las entidades que logren autofinanciar sus gastos podrán establecer su sistema salarial sin vinculación a la escala general, mientras que aquellas con financiamiento parcial podrán aplicar mecanismos de pago más flexibles.

Los directivos coincidieron en que estas medidas forman parte de un proceso integral dirigido a incrementar ingresos de los trabajadores, mejorar la eficiencia de las entidades y avanzar en la transformación del sector presupuestado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)