Bandera cubana ya ondea en Asunción 2025

Asunción.- LA BANDERA de la Estrella Solitaria ondea desde este viernes junto a la de otros 40 países con presencia en los II Juegos Panamericanos Júnior, a solo horas de su apertura oficial en esta ciudad que acelera su habitual movimiento por tan esperado acontecimiento deportivo.

«Ha sido un momento emocionante y para nosotros significa que Cuba ya está presente en esta fiesta de la juventud panamericana», expresó la vicepresidenta del Inder, Teresa Yamila Méndez, tras la ceremonia de izamiento que presenció parte de la delegación de la Isla encabezada por el titular del organismo deportivo, Osvaldo Vento Montiller.

En la plaza exterior del Comité Olímpico Paraguayo se vivió sencillo acto protocolar, cuyo valor fundamental radica en ratificar el sentido de identidad y fidelidad de cada uno de los participantes hacia la enseña nacional que defenderán desde este sábado en los escenarios competitivos.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de los presidentes de Panam Sports, Neven Ilic, y el Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, se escucharon las notas del himno nacional del país sede y se instó a todos los participantes a entregar el máximo esfuerzo en la sana lucha por la victoria.

El acostumbrado izamiento de los pabellones patrios transmitió la unidad y fraternidad entre los pueblos de América, que tanto insisten en resaltar los organizadores.

Aunque será en la tarde-noche de este sábado que quedará inaugurado oficialmente el certamen multideportivo más joven del continente, en el Estadio Defensores del Chaco, desde la mañana de esa misma jornada iniciarán sus acciones con presencia de la Isla en las lides de tiro deportivo y remo.

Además, ya se encuentran en suelo paraguayo los elencos de balonmano (f), esgrima, judo, tiro con arco, gimnasia rítmica, ciclismo, natación, bádminton y voleibol (f).

CEREMONIA INAUGURAL PROMETE EMOCIONES

Este mismo viernes, poco antes del izado de las banderas, el centro de prensa del Parque Olímpico acogió un encuentro entre Neven Ilic y Camilo Pérez con los medios acreditados, al que estuvo como invitado el artista argentino Tiago PZK, quien estará entre los principal atractivo de la esperada ceremonia de inauguración.

«Los invitamos a todos a que no se pierdan la gran inauguración que vamos a hacer», dijo el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, antes de entregar a Tiago PZK la campera oficial de Asu2025 como símbolo de bienvenida.

Aunque no se adelantaron detalles de lo que sucederá en la apertura del evento, es seguro que el espectáculo estará marcado por el espíritu juvenil, de ahí la presencia del popular cantante argentino, exponente del género urbano y con un confeso amor por el país anfitrión.

«Preparamos algo increíble para el espectáculo. Es el mismo esfuerzo y las mismas ganas las que tenemos nosotros los artistas emergentes y los deportistas que van a competir aquí», aseguró Tiago PZK, un muchacho que inició su carrera en competiciones de freestyle y suma ahora miles de seguidores entre la juventud del continente.

Por su parte, el titular de Panam Sports, elogió el trabajo de los organizadores, la previsión de cada detalle y la calidad de las instalaciones que se utilizarán para una lid que vivirá apenas su segunda edición, ya con un evidente y notable crecimiento.

Un total de 4030 competidores de 41 países tomarán parte de la cita, a la que hasta el momento se han acreditado profesionales de 800 medios de comunicación, para dar cobertura a la disputa de medallas en 28 deportes y la lucha por 216 boletos directos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. (Tomado de Jit)