Presentarán libro “Socialismo cubano: revolución, marxismo y comunicación” en conmemoración del noveno aniversario de Fidel Soldado de las Ideas

El próximo 12 de agosto tendrá lugar en el Centro Fidel Castro Ruz la presentación del libro Socialismo cubano: revolución, marxismo y comunicación, una coedición entre Cubadebate y Ocean Sur.

La obra, de la autora Marxlenin Pérez, será presentada por el intelectual Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, en un acto que coincidirá con la conmemoración del noveno aniversario del sitio web Fidel Soldado de las Ideas.

Esta compilación reúne 18 ensayos y artículos breves que conforman un valioso ejercicio de reflexión sobre el socialismo cubano.

Quince de los textos fueron concebidos originalmente para Cubadebate, plataforma donde encontraron su espacio natural de difusión y permitieron a la autora establecer un diálogo directo con los lectores, trascendiendo los límites académicos tradicionales.

Los tres artículos restantes provienen de diversas fuentes: uno fue publicado en La Jiribilla, otro en Resumen Latinoamericano y el último formó parte de una ponencia presentada en un evento sobre publicaciones, revistas y movimientos sociales de izquierda celebrado en Cuba.

Lo particularmente enriquecedor de esta obra es que no se limita a ser una simple compilación de textos. El libro incorpora y valora la interacción generada en los comentarios de Cubadebate, transformándose así en un verdadero ejercicio de reflexión compartida.

Esta publicación, se destaca, “trasciende el formato escrito para convertirse en un diálogo permanente sobre el socialismo, la Revolución y el papel de la comunicación en Cuba”.

El acto de presentación promete ser un espacio de profundo debate intelectual, especialmente significativo por coincidir con el aniversario del sitio Fidel Soldado de las Ideas, plataforma que ha mantenido viva el legado del líder histórico de la Revolución cubana.

La presencia de Abel Prieto como presentador añade especial relevancia al evento, dada su reconocida trayectoria como intelectual y su profundo conocimiento de los temas culturales y políticos cubanos. (Tomado de Cubadebate)