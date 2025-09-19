Astronautas podrían utilizar suelo de asteroides para cultivar alimentos en el espacio

Moscú, 18 sep.- Investigadores de la Universidad de Dakota del Norte (EE.UU.) anunciaron que existe la posibilidad de utilizar el suelo de los asteroides para cultivar vegetales comestibles, gracias a que este contiene nutrientes esenciales, como fósforo y potasio, que permiten garantizar su crecimiento en condiciones de microgravedad.

Esto aseguraría una alternativa alimentaria para los participantes que permanecerán en misiones de larga duración en el espacio. Actualmente, el único método para alimentar a los astronautas es a través de suministros envasados provenientes de la Tierra.

De acuerdo con los autores de la investigación, publicada en The Planetary Science Journal, se cosecharon lechugas romanas, rábanos y pimientos en un simulador de regolito de asteroides carbonáceos de CI, desarrollado por el laboratorio Exolith, situado en Florida. Asimismo, explicaron que las propiedades físicas y químicas del simulador se basan en el meteorito de condrita carbonácea Orgueil CI.

En palabras de la investigadora Sherry Fieber-Beyer, citada este viernes por ScienceNews, los meteoritos de condrita carbonácea son conocidos por ser ricos en fuentes volátiles, especialmente agua. En el caso del simulador, debido a su composición química, es abundante en fósforo, potasio y oligoelementos.

El estudio se dividió en tres experimentos. El primero consistió en cosechar los tres cultivos en una mezcla especial, compuesta por el regolito del simulador y suelo terrestre (musgo de turba). En el segundo y tercer experimento los científicos se centraron en hacer crecer los vegetales en una mezcla del simulador y perlita (vidrio volcánico con un alto contenido de agua), con la diferencia de que uno se realizó en condiciones normales de gravedad y otro en condiciones de microgravedad simulada.

Según los científicos, se logró que los cultivos crecieran en la mezcla de suelo de asteroide con el musgo de turba, ya que esta mantiene la tierra suelta y mejora la retención del agua. Sin embargo, no hubo crecimiento en las mezclas de los experimentos restantes, incluida aquella en la que únicamente se usó el simulador. Esto se debió a que el regolito es propenso a la compactación, lo que no permite que haya una retención del agua, provocando que los vegetales se sequen.

En un análisis posterior se determinó que el simulador contiene pequeñas cantidades de nutrientes necesarios para la germinación de los cultivos, a pesar de tener un pH alto, baja capacidad de intercambio de cationes y suelo limoso. “Se necesitan más investigaciones para determinar las estrategias de mitigación para hacer que el regolito de asteroides de CI sea un suelo más propicio”, detallaron los investigadores.

Fieber-Beyer mencionó una de las propuestas para mejorar el suelo de asteroide, que consiste en sembrar semillas de arveja vellosa en el simulador para que las plantas se descompongan. Posteriormente se mezclaría los restos vegetales descompuestos con el suelo de asteroide, lo que garantizaría que el suelo no se compacte. Además, explicó que las semillas pesan menos que el musgo de turba, permitiendo su fácil transportación al espacio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

