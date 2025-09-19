China destaca avances históricos del Centro de Innovación del BRICS

China, 18 sep.- Durante su participación en el Foro del BRICS sobre la Asociación para la Nueva Revolución Industrial 2025, el ministro de Industria y Tecnología Informática de China, Jin Lecheng, destacó los notables progresos alcanzados por el Centro de Innovación del BRICS.

Esta institución, establecida por China en 2020 y ubicada en Xiamen (sureste del país), ha generado una serie de resultados históricos en sus primeros cinco años.

Bajo los principios de apertura, inclusión y cooperación de beneficio mutuo que caracterizan al BRICS, el centro ha ejecutado actividades de colaboración en áreas clave como la coordinación de políticas, la formación de talentos y el desarrollo de proyectos. Estas acciones lo consolidaron como el primer proyecto de cooperación práctica dentro de la asociación.

Entre sus mayores éxitos se cuenta la organización del foro anual, la creación de un centro de demostración aduanera del BRICS, el establecimiento conjunto de un centro de investigación sobre economía digital y la aceleración del desarrollo tecnológico colaborativo entre las naciones miembro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)