Articula Banco Central nuevas modalidades de pago a jubilados

La Habana, 16 abr.- Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), se reunió este martes con integrantes de la mipyme Mec S.U.R.L., quienes participaron en el ciclo de pago a jubilados y pensionados de la Seguridad Social en el municipio de Playa.

Según precisó el BCC desde su perfil institucional en Facebook, la iniciativa forma parte de un programa piloto instrumentado por el BCC, en coordinación con el Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social y actores económicos, con el propósito de acercar los servicios bancarios a las zonas de residencia de los clientes.

Durante la jornada se reportó la participación de tres mipymes y un Proyecto de Desarrollo Local: Mec S.U.R.L. (Playa), La Mekanica S.U.R.L. (La Habana Vieja), La Calesa Real (La Habana Vieja) y La Moneda Dura (La Habana Vieja), que iniciaron sin contratiempos el proceso.

El Banco Metropolitano gestionó, de manera experimental, el servicio de pago a través de la caja extra en centros comerciales de municipios capitalinos, entre el 14 y el 17 de abril, para facilitar las transacciones de jubilados y pensionados.

La medida busca aliviar el flujo de personas en las sucursales y garantizar mayor comodidad a los beneficiarios, según informó el Banco Central de Cuba en sus canales oficiales.

El programa continuará ajustando condiciones y pasos organizativos hasta su consolidación, como parte de la estrategia de modernización de los servicios financieros en el país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

