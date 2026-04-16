Roger Chávez Fonseca, un pedagogo devenido director de programas radiales preferidos

Santa Cruz del Sur, 16 abr.- Licenciado en Educación Primaria, Roger Chávez Fonseca un día decidió incursionar en la radio local santacruceña.

Acogido con el cariño de sus colegas radialistas, transitó por la emisora como director de diversos programas de mayor preferencia en el gusto popular.

Hoy disfruta de su jubilación, pero recuerda con cariño esos años de labor entre micrófonos y cristales dobles, testimonio recogido por su colega Nilda Cecilia Sotolongo Castellanos, como tributo a los trabajadores de Radio Santa Cruz por el aniversario 58 de su fundación.