Arlenis Sierra en el top 25 del UAE Tour Women 2026

La Habana.- POR segundo día consecutivo la ciclista cubana Arlenis Sierra resultó de las más destacadas del equipo Movistar en el IV UAE Tour Women 2026, al cruzar la meta este viernes en el lugar 21.

Con su actuación ascendió al puesto 24 de la clasificación general individual entre 117 corredoras de la élite mundial, en tanto su compañera, la británica Carys Lloyd, entró decimosexta en la jornada, para colocarse en el puesto 15.

Ambas registraron 3:38.44 horas en los 145 kilómetros de recorrido, igual a la ganadora, por segundo día consecutivo, la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime).

Carys y Arlenis aparecen a 20 segundos de Lorena, quien acumula 6.04.41 horas en los 246 kilómetros recorridos en las dos primeras jornadas, según el sitio www.procyclingstats.com.

La segunda etapa dio inicio con una escapada de cuatro ciclistas, que lograron ventaja de hasta de siete minutos antes de ser alcanzadas a 30 km de la meta.

El pelotón aumentó el ritmo en los últimos cinco km, y a casi dos de la línea de sentencia rodó al pavimento Marlen Reusser (Movistar).

Wiebes, campeona mundial de pista en 2024 y 2025, no titubeó para imponer otra vez su letal esprín para llegar delante de Chiara Consonni (Canyon//Sram) y Nienke Veenhoven (Visma).

La primera etapa (111 km) de la importante carrera en los Emiratos Árabes Unidos se caracterizó por una agresividad inicial y la fuga de tres ciclistas, quienes forzaron el ritmo para dividir el pelotón.

Los ataques fueron neutralizados, y tras nuevos intentos, un embalaje final masivo selló la fecha, liderada contundentemente por Lorena, que esta vez “dejó sentadas” a Lara Gillespie (UAE-ADQ) y Zoe Bäckstedt(Canyon//Sram).

Carys aseguró el décimo escaño y Arlenis el 37, aunque ambas con el mismo tiempo de 2:26.17 horas que estampó la neerlandesa.

Este sábado tendrá lugar la tercera etapa en un tramo de 121 kilómetros, también con arrancada a partir de la 1:30 p.m.

Para la manzanillera esta competencia representa su segundo compromiso en la temporada 2026, después de su pausa por maternidad.

En enero reapareció en el Challenge de Mallorca con una buena arrancada, al situarse en las plazas 28, sexta y 55, en ese orden, en las tres etapas celebradas. (Tomado de Jit)