Realizan cambio de labor en organopónico santacruceño de comunidad El Francés

Santa Cruz del Sur, 25 feb.- En el organopónico aledaño a la comunidad rural de El Francés, ubicada a seis kilómetros de la cabecera municipal de Santa Cruz del Sur, se realizó un cambio de labor. La productiva tarea coincidió con el aniversario 131 del reinicio de la guerra necesaria el 24 de febrero de 1895, gesta preparada y organizada por José Martí desde el exilio.

En el área se efectuó el desyerbe de las rústicas estructuras y entre los espacios entre unas y otras y el pintado con cal de éstas, realizada por los ocho obreros que allí laboran, donde hay cultivados varios productos alimenticios, según informó Héctor Guasch Zerpa, máximo funcionario de la Delegación Municipal de la Agricultura.

Los más de 20 canteros alistados con suficiente tierra vegetal tienen plantado ajo porro, rábano, nabo, zanahoria, habichuela, tomate y remolacha, donde prevalecen las esmeradas atenciones culturales. Lo cosechado se comercializa en mercado ubicado en la comunidad 50 Aniversario y donativos a instituciones de Salud Pública.

El organopónico, cercano al mencionado entorno habitacional El Francés, y próximo al río Najasa, está vinculado al productor Gabriel Reyes Aguilera (Papote), quien pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cándido González de Santa Cruz del Sur, agricultor que a su vez atiende la finca El Entronque, asentada en tierras de esa entidad.