Radialistas y pueblo santacruceño condenan agresión imperialista al pueblo de Venezuela

Santa Cruz del Sur, 3 ene.- Los trabajadores de Radios Santa Cruz, junto al pueblo santacruceño condena la agresión imperialista al pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en un acto de vandalismo internacional y como expresión suprema de terrorismo de estado, atacando a un país soberano, en la región del Caribe, declarada Zona de Paz por las naciones que la conforman.

Esta es una muestra más de las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de ejercer su dominación y hegemonía mundial, con la única forma que ha actuado por decenios, con la mentiras y agresiones para imponer el sometimiento de los pueblos a sus intereses mercantiles, apoderándose de los recursos de cada nación.

Una vez más se pone de manifiesto el propósito de la doctrina Monroe, un engendro filosófico que pretende dominar los pueblos de Latinoamérica. La escalada belicista norteamericana agrede a una nación, poniendo en peligro la vida de personas inocentes, bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el supuesto peligro a su seguridad nacional.

El imperio norteño en su sueño de dominación ha intervenido en mas de 400 guerras, ha invadido a mas de 70 países, demostrando su política hipócrita de pacificación y propósito de libertad, dejando una larga lista de muerte y destrucción.

Se repite el mismo guion utilizado en tantos otros países como Afganistán, Barbados, Panamá, Viet Nam, Laos, Somalia, Irak, donde justifican su agresión con el mismo pretexto de asegurar la paz, y luchar contra el terrorismo. La historia ha demostrado que la mayoría de tales acciones solo tenían como propósito satisfacer sus planes expansionistas de control mundial.

Radialistas y santacruceños condenan enérgicamente la agresión imperialista al pueblo de Venezuela, y hace un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse contra este acto vandálico de la administración Trump, y reafirmar el apoyo al pueblo venezolano.

Hoy se pone de manifiesto con mayor vigencia el pensamiento preclaro del Apóstol cubano José Martí cuando expresó en su artículo Nuestra América sobre los Estados Unidos: “… Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades: ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.” (Imágenes de archivo RSC)