La IA descubre señales sísmicas ocultas que conducen a seis regiones desconocidas de la Tierra

Moscú, 10 sep.- Un equipo de investigadores elaboró un mapa global de señales sísmicas extremadamente débiles, conocidas como ondas precursoras PKP, y localizó seis irregularidades hasta ahora desconocidas en el límite entre el manto y el núcleo de la Tierra, a unos 2 900 kilómetros de profundidad, informó este jueves el Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias.

Estas ondas, que llegan a los sismógrafos unos segundos antes que las ondas principales PKIKP, habían pasado desapercibidas durante años porque su intensidad era demasiado baja para los métodos tradicionales de análisis.

En un estudio publicado en el Journal of Geophysical Research: Solid Earth, los científicos analizaron más de 2 millones de sismogramas correspondientes a 4 859 terremotos registrados entre los años 1990 y 2024. Para ello utilizaron un modelo de inteligencia artificial que permitió detectar unas 175 000 señales precursoras PKP y construir el catálogo más amplio hasta la fecha sobre este tipo de dispersión sísmica en el límite núcleo-manto.

A partir de esos datos, el equipo identificó seis nuevas zonas de dispersión de alto potencial que se extienden desde el Atlántico Norte hasta la Antártida. Se trata de regiones profundas donde las ondas sísmicas se comportan de forma anómala, lo que indica que el material allí presente dispersa la energía de manera poco habitual.

Según los investigadores, estas irregularidades podrían influir en procesos geológicos como los penachos del manto, los terremotos, los tsunamis o las erupciones volcánicas. Determinar su ubicación ayuda a comprender mejor cómo circulan el calor y los materiales en el interior del planeta.

El equipo concluyó que estas estructuras a pequeña escala podrían estar asociadas a restos de placas tectónicas hundidas, zonas de fusión parcial o cambios en la composición de los minerales a grandes profundidades. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)