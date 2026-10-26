Presidenta Sheinbaum defiende labor de médicos cubanos en México

Ciudad de México, 26 oct.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió hoy la labor de los médicos cubanos en México, al asegurar que sin ellos muchos hospitales de este país no podrían atender a los ciudadanos.

“Ahora hay más médicos especialistas que lo que había en su momento y, además, hay que decirlo porque cómo han criticado a los médicos cubanos. Si no hubiera médicos cubanos, en muchos de los hospitales no podría estarse atendiendo a mucha de la población mexicana”, subrayó.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional y al responder una pregunta sobre el sistema público de salud, la jefa del Ejecutivo aseveró que los galenos de la mayor de las Antillas “tienen contratos justos igual que los mexicanos”.

“No es cierto que se le pague más a un médico cubano que a un médico mexicano. Ganan lo mismo y son contratados de manera directa”, reiteró.

En marzo, Sheinbaum calificó de muy bueno el acuerdo bilateral para que galenos de la nación caribeña presten servicios en este país, donde son –declaró- de mucha ayuda.

“Tenemos un muy buen acuerdo (con Cuba) que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, dijo en respuesta a una pregunta en torno a la presión de Washington contra países latinoamericanos para que desistan de la cooperación médica de la isla.

La mandataria recordó que fueron los médicos cubanos quienes ayudaron a esta nación durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad, y actualmente realizan su labor en muchísimos lugares y “se les paga lo que se les tiene que pagar”.

“Es parte evidentemente de un acuerdo bilateral. Ayer comenté en el norte, Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. Y en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están”, afirmó la presidenta. (Tomado de Prensa Latina)