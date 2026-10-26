Hospital Pediátrico de Camagüey brinda atención integral a infantes con insuficiencia renal (+ Fotos)

Camagüey, 26 oct.- Con vocación humanista y carácter territorial, el Servicio de Nefrología del Hospital Pediátrico Doctor Eduardo Agramonte Piña, de Camagüey, brinda atención integral a niños y adolescentes con enfermedades renales primarias y secundarias, en diferentes estadios.

La doctora Isabel de los Ángeles Miranda Funcia, especialista de primer grado en Pediatría y máster en Atención Integral al Niño, explicó que el servicio dispone de una sala de hospitalización y un departamento de métodos dialíticos. A pesar de las condiciones actuales, ambas áreas mantienen sus funciones con la calidad requerida.

En la unidad de hemodiálisis reciben tratamiento tres pacientes, dos procedentes del municipio de Guáimaro y uno de Ciego de Ávila. Los menores asisten tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes.



Este servicio funciona en la institución desde 2018 y cuenta con un equipo médico capacitado para atender a infantes con insuficiencia renal crónica, mientras esperan la posibilidad de un trasplante.

Actualmente, la unidad dispone de tres riñones artificiales en funcionamiento y capacidad para atender a igual número de pacientes, informó la doctora Dayana Eliset Sánchez Leyva, especialista de primer grado en Nefrología.

Entre los adolescentes atendidos se encuentra Yoanni Riverón Zamora, quien recibe tratamiento desde el pasado 26 de abril. El joven y sus familiares agradecen la atención brindada en el Hospital Pediátrico agramontino, así como el acompañamiento de los médicos y demás trabajadores de la salud durante todo el proceso.

La hemodiálisis permite eliminar de la sangre las sustancias tóxicas que los riñones enfermos no pueden filtrar adecuadamente, explicó Sánchez Leyva. La especialista también recomendó adoptar hábitos saludables para reducir la incidencia de estas enfermedades en la infancia.

Entre las principales medidas mencionó mantener una alimentación adecuada, evitar el consumo de embutidos, alimentos ahumados y bebidas gaseosas, además de garantizar una correcta hidratación.

La sala de hospitalización cuenta con 18 camas destinadas a pacientes con diferentes afecciones, entre ellas infecciones urinarias, síndrome nefrítico y hematuria. El servicio atiende a niños desde un mes de nacidos hasta los 18 años, 11 meses y 29 días.

Miranda Funcia, quien también se desempeña como profesora y ha contribuido a la formación de varias generaciones de profesionales, destacó la preparación y el compromiso del equipo. Asimismo, resaltó la labor que realizan en la prevención de las enfermedades renales y sus factores de riesgo. (Texto y fotos: Gladys Daylin Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)