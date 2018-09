Camagüeyano Echevarría se prepara para los Panamericanos 2019

La Habana, 16 sep.- Juan Miguel Echevarría está de vuelta. Junto a su entrenador Daniel Osorio Díaz le toma el pulso a la temporada que comienza, con los Juegos Panamericanos de Lima 2019 como objetivo principal.

Juan Miguel está bien, enfocado en que su recuperación sea óptima. Recordemos que las molestias en su pierna de ataque le obligaron a retirarse de la prueba de salto de longitud de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, donde estaba predestinado a coronarse.

Deporcuba visitó el Estadio Panamericano y conversó en exclusiva con el atleta y su entrenador, quien, dicho sea de paso, vuelve a asumir como Jefe Técnico de la Selección Nacional.

-¿Cómo estás?

“Estoy bien, tranquilo. Estamos comenzando ahora, y vamos a ir despacio. Trabajando poco a poco, los resultados van a salir. Iguales o mejores que el pasado año”.

-¿Cómo asumes la nueva temporada?

“Con mucha concentración, como siempre ha sido mi característica. Estaré enfocado en las metas que tengo por delante, trabajando con las mismas variables que me hicieron grande,….mucha disciplina, hacer bien el trabajo y esforzarme al máximo cada día para tener lo mejores resultados”

-¿Qué lecciones sacas de los constantes duelos con Luvo Manyonga?

“A mí me aporta mucho, porque a Manyonga nunca lo he visto como un rival. Yo soy un atleta joven, recién cumplí los 20 años, y en él tengo un ídolo. Es una persona que ha demostrado que sabe enfrentarse a los problemas, que disfruta lo que hace y es muy sociable. Luvo tiene un buen carácter, se lleva muy bien con todos y eso me ha valido para tomar su actitud como ejemplo. He aprendido a disfrutar lo que hago, y también le agradezco por los consejos que me ha dado. Manyonga no es un rival, es un compañero que me ha ayudado a crecer”.

Mensaje

“Quiero ofrecer disculpas al pueblo de Cuba porque sé que esperaba mucho de mí en los Centroamericanos. Yo también esperaba tener un gran resultado y aportar la medalla a Cuba pero, lamentablemente, por las cosas de la vida no pudo ser, pero no me he desanimado. Sigo de pie, con mucha fe, y recuperándome. Espero sigan disfrutando de lo que estoy haciendo.”

Los Juegos Panamericanos 2019 son el objetivo del Movimiento deportivo cubano y aplica para todos los atletas de alto rendimiento. El Atletismo tiene, además, el Campeonato Mundial en la mira. La cita tendrá por sede a Catar, en octubre de ese año. En consecuencia, trabajarán para ser protagonistas en ambos eventos.

El diseño de la preparación incluirá dos estructuras: la primera concluirá con el Campeonato Nacional Copa Cuba, la segunda parte estará enfocada a los Juegos Panamericanos, explicó Osorio Díaz.

La Copa Cuba está prevista para el mes de marzo del año próximo, aunque se desconoce dónde se efectuará, debido a que aún no se tiene certeza sobre la fecha conclusiva de los trabajos que se acometen en las instalaciones del Estadio Panamericano. (Con información y foto de www.deporcuba.com)