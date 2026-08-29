Prevenir el embarazo adolescente para no robarle el futuro a la juventud

El embarazo en la adolescencia constituye un reto para la salud pública y una preocupación social en Camagüey. No se trata de una cifra estadística, pues detrás de cada caso hay personas que pueden ver interrumpidos sus estudios, proyectos personales y oportunidades de desarrollo.

El territorio posee una alta incidencia de casos en las adolescentes, lo que lleva a fortalecer el sistema de atención en las instalaciones de salud, donde se implementan acciones para fortalecer el Programa Materno Infantil.

La provincia se suma a la prevención y protección del embarazo en las primeras edades con un amplio programa de actividades educativas dirigidas a jóvenes en los centros escolares. Se desarrolla una labor en la que se implican varios sectores para informar sobre los riesgos de la gestación en edades tempranas.

Esas acciones tienen como propósito visibilizar las consecuencias del embarazo no planificado y garantizar un futuro más seguro y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Como una estrategia se favorece que reciban una asesoría pormenorizada, lo que implica acudir de inmediato al médico para evaluar factores genéticos de riesgo y mantener el seguimiento en todas las consultas.

Juegan un rol importante la Federación de Mujeres Cubanas, las brigadas sanitarias presentes en las comunidades y los médicos de la familia, quienes aúnan sus esfuerzos para mejorar los índices del territorio.

Con un trabajo sostenido Camagüey fortalece la educación sexual, la planificación familiar y el trabajo comunitario, pues la prevención del embarazo en la adolescencia representa una oportunidad para proteger la vida, evitar riesgos y preservar un proyecto de futuro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)