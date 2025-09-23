Comenzó en Santa Cruz del Sur Cuarto Ejercicio de enfrentamiento al delito

Santa Cruz del Sur, 23 sep.-Con la fuerza indetenible del Mayor Ignacio Agramonte al frente de la caballería camagüeyana y la ejemplaridad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz legada a los cubanos, comenzó en Santa Cruz del Sur con matutinos en centros de trabajo y estudiantiles el Cuarto Ejercicio de enfrentamiento al delito, la corrupción e ilegalidades, el que se extenderá hasta el venidero sábado.

Las mujeres y hombres de esta localidad, junto a sus máximos dirigentes políticos, gubernamentales, de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), acompañados de los miembros del Ministerio del Interior (MININT), están en permanente batalla contra el consumo de drogas.

El Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió desarrollar un ejercicio necesario y oportuno, donde están presentes acciones que hace algún tiempo se llevan a cabo. Luego del llamado hecho en el Vlll Pleno del Comité Central y Asamblea Nacional del Poder Popular.

El accionar popular con la permanente vigilancia revolucionaria en cuadras, entidades, organismos y las oportunas denuncias, permitirá contrarrestar lo mal hecho aunque pretenda sujeto alguno enmascararlo, reducir las actitudes antisociales, la evasión fiscal, los precios abusivos y especulativos, entre otros negativos comportamientos.

Los santacruceños no actúan por campañas. En indestructible unidad honran al invicto máximo Líder Histórico de la Revolución cubana rumbo a su Centenario el 13 de agosto de 2026.Son los permanentes mambises del Mayor Ignacio Agramonte. No dejar brecha al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Mucho menos a las drogas, su comercialización y consumo.