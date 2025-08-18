Vilma Espín y su sonrisa eterna inspiran a las federadas santacruceñas

Santa Cruz del Sur, 18 ago.- La sonrisa de Vilma Espín Guillois es guía permanente para la membresía de las más de 400 Delegaciones y 91 Bloques del territorio santacruceño, señaló Yudania Cabrera Reytor, funcionaria que atiende la esfera ideológica en la Dirección Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) , organización próxima a cumplir el aniversario 65 el cercano 23 de agosto.

El fortalecimiento de las estructuras en la base con féminas jóvenes guiadas por las de experiencia, la labor con las nuevas arribantes a las filas de la FMC, la atención a la niñez, las adolescencias y juventudes, como indica el nuevo código aprobado, son tareas acometidas con entusiasmo y responsabilidad.

A las que se suman sistemáticamente el respaldo a las familias vulnerables con el apoyo de las trabajadoras sociales, la siembra de alimentos en patios productivos y en tierras de unidades productoras, tareas de higienización y el auto focal en hogares y centros laborales para evitar la propagación del mosquito Aedes Aegypti, entre otras acciones que acomete la organización femenina local.

Cabrera Reytor expuso que las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas en Santa Cruz del Sur tiene también como mayor motivación el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien continúa siendo vivo ejemplo para las féminas, a las que empoderó, dándoles la oportunidad de superarse cultural y técnicamente para su aporte en todos los sectores de la sociedad cubana. (Logo y foto de Vilma Espín tomadas de Internet)