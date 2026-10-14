Festival del Nuevo Cine Latinoamericano debatirá sobre usos de la inteligencia artificial

La Habana, 14 oct.- La próxima edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL) debatirá en sus espacios teóricos sobre el uso, la aplicación y consecuencias de la Inteligencia artificial (IA) en el cine, la cultura y la sociedad.

A escala internacional, muchos son los festivales de cine que han debatido sobre el tema y dentro de la industria audiovisual se encuentra como una de las preocupaciones más urgentes.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Tania Delgado Fernández, directora del certamen, comentó que no es la primera vez que el Festival trata este tema; en las últimas tres ediciones han existido espacios de debate sobre el uso, consecuencias de la utilización de la IA desde diversos ángulos.

Para este año, pensamos que ya teníamos que hacer un espacio y tomarlo como tema central de discusión, explicó Delgado Fernández.

Los debates y declaraciones de artistas sobre el uso de la IA toman en consideración el papel de la creatividad en el cine y la cultura; y, en este sentido, las opiniones sobre el tema tienen posiciones encontradas que requieren pensar el tema desde la complejidad de aristas y los enfoques sistémicos que ello implica.

Al respecto, la también profesora y experta en propiedad intelectual, apuntó que la IA, querámoslo o no, está presente en la vida cotidiana, en los teléfonos, en las computadoras, en esas tecnologías y en esos espacios tecnológicos donde uno se mueve. Ello está condicionando definitivamente los consumos, tanto informativos como culturales, y otros tantos de la vida diaria.

Por ese motivo, festivales, academias y premios han emitido declaraciones en torno a la inclusión o no de obras realizadas con IA en sus espacios; debate que alcanza mayores dimensiones, debido a la extensión en el uso, las aplicaciones y el carácter multifactorial del tema.

Sobre este aspecto, a juicio de la directora del certamen habanero, no se debe dejar pasar la oportunidad, ya que estamos en un momento de la historia universal donde hay que mirar el fenómeno de la IA, no únicamente desde esos procesos creativos, no desde y para el cine, sino como un proceso sociológico, casi antropológico.

Delgado Fernández explicó, asimismo, que esos procesos que involucran a la IA influyen de todos los modos posibles en el concepto de humanidad, en los conceptos de creación y arte, y también a escala social, todos los días.

A lo largo de su historia, el FINCL ha propiciado espacios de debate que trascienden la industria cinematográfica, pero que se instauran como temas esenciales en el espacio público, como pueden ser los temas sobre comunicación, pensamiento crítico, derecho de autor y otros, que transversalizan al cine y la industria, añadió.

Dicho evento siempre se ha caracterizado por discutir temas que no únicamente conciernen al cine y al audiovisual, regional, nacional, a escala internacional; porque el cine es eso: el reflejo de la vida cotidiana, a veces desde la historia, a veces desde una ficción casi inexistente, pero está ahí. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, puntualizó.

La próxima cita con el cine latinoamericano, caribeño e internacional tendrá lugar en esta capital entre el 3 y el 13 de diciembre de 2026 y propone también la exhibición de muestras, exposiciones, presentaciones de libros y otros espacios que conforman su programación cinematográfica y cultural. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)