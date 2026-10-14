Medicina tradicional china, una herencia para el bienestar

Gansu, China, oct 14.- La práctica de la medicina tradicional china se complementa con la variedad de plantas y raíces que por milenios se han utilizado en este país para el tratamiento de las enfermedades y desde hace ya varias décadas se realizan procesos industriales que crecen de manera constante para obtener tabletas, jarabes y otras presentaciones farmacéuticas que facilitan su consumo.

Así lo ha reconocido Yuan Qinhui, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración de la corporación Longshen Rongfa Pharmaceutical, en declaraciones recogidas por el diario La Jornada.

Como parte de la modernización y el avance tecnológico que abarca todas las áreas en el país, la medicina tradicional no se podía quedar atrás. De hecho, el sector forma parte del plan Acción por una China Saludable, el cual tiene entre sus objetivos la prevención y promoción de la salud de las personas.

Con esta visión, el Estado ha impulsado el desarrollo de una industria de medicamentos tradicionales que al año genera ingresos por más de 75 000 millones de dólares.

La provincia de Gansu está entre las regiones productoras más importantes. Estimaciones de empresas de consultoría indican que en 2025 el valor de la industria instalada en esta localidad fue de alrededor de 820 mil millones de dólares. Así, el proceso que comienza con el cultivo de más de dos mil variedades de plantas que luego se secan y seleccionan, se limpian, cocinan y muelen, ha crecido a escala industrial y eso incluye a empresas como Gansu Longshen Rongfa, con varias fábricas en las que trabajan más de 8 000 personas.

Una de ellas está en la Zona de Alta Tecnología de Lanzhou, en Gansu, al oeste del país asiático. La historia del corporativo inició en 2002 con la fusión de dos empresas farmacéuticas que estaban bajo el control del ejército regional de Lanzhou y del gobierno.

En 2012, se aprobó la participación de la iniciativa privada, con lo que se fortaleció el financiamiento para una nueva base de producción que inició en 2014 y desde hace una década Longshen Rongfa cotiza en el ChiNext de la Bolsa de Valores de Shenzhen con activos totales de 1 396 millones de yuanes (alrededor de 208 millones de dólares).

Esta empresa cuenta con reconocimiento por su desempeño para mejorar de manera sostenida la eficiencia y calidad de su producción. En 2017 recibió el Premio de Excelencia de Patentes de China por su medicamento contra el dolor Yuanhu Zhitong. Además, figura entre las 100 principales empresas chinas de medicina tradicional.

Durante un recorrido por sus instalaciones dado a periodistas de América Latina que participan en el programa del Centro Internacional de Comunicación de Prensa de China, los empleados presentaron algunas de las 25 variedades de productos que se fabrican en el corporativo; dos en particular considerados los más importantes. Uno es Yuanhu Zhitong, píldoras concentradas que alivian todo tipo de dolor: de estómago, cabeza, menstruales y muchos más, aseguró el vicepresidente.

El otro es el preparado líquido Xuanfei Zhisou, para el tratamiento de la tos. El reconocimiento de su calidad y eficacia se incrementó de manera sustancial durante la pandemia de Covid-19, pues resultó fundamental en el manejo clínico de los pacientes con afectación pulmonar. Este es fabricado por Pu’an, Pharmaceutical, una de las diez subsidiarias de Longshen Rongfa.

Información oficial indica que sólo estos dos medicamentos generan ventas anuales por dos mil millones de yuanes, equivalentes a casi 300 millones de dólares. Qinhui resaltó que varios de los medicamentos de la empresa están incluidos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, en el catálogo del seguro médico y en la categoría A de medicamentos de venta libre.

Además, como parte del modelo de negocio y con la experiencia que tuvieron China y el mundo con la epidemia de Covid-19, Longshen Rongfa ha incursionado en otras áreas como los productos funcionales. Son formulaciones que utilizan el conocimiento de la medicina tradicional china para fortalecer las condiciones de diversos órganos, entre ellos el riñón y la piel, así como para aliviar el dolor de espalda, mejorar el estado de ánimo, la capacidad visual y combatir el insomnio. (Tomado de Juventud Rebelde)