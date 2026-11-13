Vertientes, en Camagüey, por mayor impulso al desarrollo local

Camagüey, 13 nov.- El municipio de Vertientes, de gran tradición agropecuaria, trabaja por un mayor impulso al desarrollo local, con la participación de los distintos actores económicos de la demarcación, algunos de ellos en proceso de revisión y perfeccionamiento.

Estas acciones transcurren a partir del Decreto Ley 174, que dispone la revisión de los diseños a los cinco años de creados, o su conversión en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Ya el sureño municipio agramontino posee el proyecto de desarrollo local (PDL) Los Cerditos, evalúa iniciar el denomindo IVERT, y otra iniciativa enfocada en el fomento de parques infantiles, para lo cual se capacita a los actores económicos involucrados, según asegura la emisora Radio Vertientes en su página web.

Dalgis Áreas Muñiz, jefa del Departamento de Actores Económicos, explicó que como parte de todo ese quehacer recientemente se realizó la primera Feria de Oportunidades, con resultados positivos en cuanto a convocatoria y participación.

El encuentro permitió fortalecer la articulación entre el sector estatal y el no estatal, y promovieron relaciones de cooperación, valoró.

Áreas Muñiz destacó que ya comenzó la contratación mediante asociación contractual, y se gestiona el uso de la marca registrada del Centro de Elaboración de la Empresa de Comercio del territorio.

Al mismo tiempo, encaminan tareas conjuntas con la Universidad de Camagüey para recuperar la zona costera del municipio en favor del turismo, y prevén impulsar el aporte del proyecto IVERT al desarrollo local.

En Vertientes preparan una segunda Feria de Oportunidades, para diciembre próximo, a fin de dar continuidad a estas acciones y ampliar la participación de los actores económicos.

Las transformaciones económicas y sociales avanzan, dijo, y siguen el primer eje temático, dirigido al sector no estatal, el cual establece que no deben existir obstáculos en los trámites para la apertura de negocios.

La dirección del municipio está consciente del importante rol que tienen los actores económicos en la circulación mercantil, con un impacto directo en el progreso del terruño y el bienestar social. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)