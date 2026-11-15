Aniversario 60 del Instituto de Hematología e Inmunología: el compromiso a pesar de las carencias

La Habana, 15 nov.- El doctor Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) Dr. José Manuel Ballester Santovenia, habla de los desafíos que enfrenta la institución en su aniversario 60: las enfermedades que duelen, sobre todo en los niños, la falta de insumos y medicamentos, y la resistencia de un Centro que no se rinde.

A ello se suman dificultades administrativas: para la limpieza contrataron a una mipyme, les fue mal con las dos primeras y lograron estabilizarla con la última. Roque García se asume heredero del legado de sus predecesores y reafirma su compromiso con la Isla: “No me puedo ir de Cuba por muchas razones, entre ellas que necesito saber que estoy cerca del malecón aunque no vaya”.

A 60 años de su fundación, el IHI sigue siendo un referente para servir al pueblo cubano. Su director advierte que el contexto actual es complejo y está marcado por la escasez de fármacos, insumos y reactivos.

“Las especialidades nuestras, la hematología y la inmunología, y fundamentalmente la oncohematología, son programas muy sensibles, pero también muy demandantes de medios, porque necesitan materiales para diagnosticar, estadificar, tratar y seguir a un enfermo”, explica Roque García. “Y esos medios muchas veces nos enfrentamos a que no los tenemos”.

El desafío es mantener la calidad de la atención y recuperar los índices de supervivencia. “Si obteníamos un índice de curación en la leucemia linfoblástica aguda del niño de un 85% a un 90%, hoy esas cifras han bajado al 50%, 60%”, lamenta. “Debido a todas estas dificultades a las cuales nos enfrentamos”.

El director no esquiva el dolor que provoca esa caída. “No solo el director. Los colegas son los que tratan directamente a estos niños, pero hablemos solo del caso más sensible, que es la pediatría”, dice.

“Es muy duro la disminución de esas cifras porque la leucemia linfoblástica aguda en países con recursos se cura en un 90%; son menores que sanan, y es muy duro cómo han venido cayendo esos índices”.

La causa no es falta de conocimiento: “A veces no tenemos los fármacos que llevan la primera línea de tratamiento.

En hematología y oncohematología todos estos procederes están bien protocolizados. Se deja poco espacio a la imaginación, a la improvisación. Sin embargo, hemos tenido que salirnos de los protocolos y hacer esquemas de quimioterapia híbridos, donde va la primera línea con la segunda o tercera, y eso inevitablemente ha influido en los resultados”.

Roque García subraya que el instituto fue vanguardia internacional en hematología y que el problema no es técnico ni profesional: “No es falta de capacidad técnica ni profesional; está más subordinado a los recursos”. Un ejemplo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos: “Hoy en día está prácticamente detenido.

En esta institución se han hecho 15 o 18 trasplantes anuales. Hoy no se hace prácticamente ninguno. Tenemos una lista de espera de niños esperando ese procedimiento”. El programa demanda reactivos, fármacos y hemocomponentes: “sangre, plaqueta, plasma”.

La falta de insumos también golpea: “Guantes faltan, jeringuillas faltan. Sé que están comprados y retenidos en contenedores”. Menciona catéteres y trocares de biopsia que no han podido llegar. “Es muy difícil atender a un enfermo oncohematológico sin un catéter”, advierte.

Sobre los fármacos, es específico: “Sobre todo los quimioterápicos”. Para el linfoma de Hodgkin faltan la vinblastina y la dacarbazina; para las leucemias agudas mieloides, los antraciclínicos; para el mieloma múltiple, los alquilantes. “Y lo otro es el tratamiento de sostén.

Estos enfermos se infectan con frecuencia, necesitan antibióticos. El tema es serio, sobre todo las cefalosporinas de segunda a tercera generación. Están en falta realmente”. También escasean los esteroides y los fármacos para las náuseas y el dolor.

A pesar de todo, el Instituto sigue formando especialistas. “Todos los años recibimos nuevos recursos humanos para ser formados en hematología y casi todos los años se gradúan profesionales”, dice.

El programa de la especialidad recibió acreditación de excelencia el año pasado por la Junta de Acreditación Nacional. Forman hematólogos, inmunólogos, tecnólogos y ofrecen tres maestrías propias: hematología clínica, medicina transfusional y enfermería oncológica. “Hay técnicas elementales que se hacían años atrás y hoy no tenemos los insumos.

El residente va perdiendo esas habilidades: no es lo mismo describir una citometría de flujo que ver hacer un inmunofenotipo mediante esa prueba. Hoy todo eso se hace puramente teórico, porque los reactivos para el citómetro no los tenemos”. Pero el claustro se mantiene: “30 profesores, 8 doctores en Ciencias, 9 profesores titulares, y una estrategia para seguir formando doctores”.

La investigación científica es otro pilar que no se detiene. “Estamos cerrando nueve proyectos dirigidos a resolver problemas de la población”, afirma.

Entre ellos, el estudio de las bases moleculares de la hemofilia en pacientes cubanos, la caracterización inmunofenotípica de la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfocítica crónica, y los resultados del trasplante autólogo de médula ósea en mieloma múltiple.

Durante la COVID-19, el IHI fue sitio clínico del ensayo de la vacuna Soberana y trabajó con células madre autólogas para secuelas pulmonares. También terminó un ensayo con Biomodulina T en niños con inmunodeficiencia e hipoplasia tímica, que obtuvo el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2025.

Colabora con los Laboratorios Farmacéuticos AICA en una vacuna anti-D y con el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) en dengue y chikungunya. “Son estudios dirigidos directamente a resolver problemas de salud de la ciudadanía cubana en estos momentos”, subraya.

Roque García resume el sentido de la institución y su compromiso con el legado recibido: “El Instituto es un referente para servir al pueblo. Ser referente no se reduce a un edificio con historia: es un lugar donde se sostiene la asistencia médica, la formación y la investigación para resolver problemas reales de la población”.

Y concluye: “Seguimos aquí, con recursos o sin ellos, porque curar cuando se puede y aliviar siempre es nuestra razón de ser. Cada niño que sigue vivo, cada paciente aliviado, cada familia que recibe una esperanza, justifica lo que hacemos. Mientras haya un enfermo que nos necesite, este instituto seguirá de pie”. (Tomado de Cubadebate)