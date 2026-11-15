Juventud camagüeyana fortalece proyectos comunitarios rumbo al aniversario 65 de la UJC (+ Fotos)

Camagüey, 15 nov.- Bajo el lema «La talla es hacer», la juventud camagüeyana lanzó este sábado la convocatoria por el aniversario 65 de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que se celebrará el próximo 4 de abril.

La jornada contó con la presencia de Meybis Estévez Echavarría, secretaria general de la organización juvenil, quien participa en un recorrido por diferentes provincias del país para intercambiar con las nuevas generaciones y conocer de cerca su labor en las comunidades.

Las actividades centrales tuvieron lugar en la comunidad Los Coquitos, perteneciente a la circunscripción 160 del Consejo Popular Garrido-Caridad, en la ciudad de Camagüey. Allí, la dirigente constató el trabajo integrador de la Red Juvenil Comunitaria y el protagonismo de sus integrantes en la transformación del barrio.

Durante el intercambio con los jóvenes, Estévez Echavarría destacó la importancia de fortalecer la presencia de la juventud en los lugares donde más se necesita su talento, creatividad, compromiso y alegría.

Asimismo, reconoció el trabajo desarrollado en Camagüey por los jóvenes vinculados a la Red Juvenil Comunitaria, quienes impulsan proyectos culturales, deportivos y de promoción de salud dirigidos a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Los Coquitos, una comunidad en transformación de la capital agramontina, acogió diversas actividades con la participación de niños, adolescentes, jóvenes y familias. Estas acciones forman parte del movimiento Mi Barrio por la Patria y se sustentan en la articulación de la Red Juvenil Comunitaria.

Dixami Rodríguez, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegada de esa circunscripción, explicó que el trabajo comunitario se organiza a partir de indicadores específicos y de las principales insatisfacciones planteadas por la población.

La dirigente destacó, además, la existencia de un movimiento sólido en torno a las propuestas comunitarias y las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el asentamiento.

Entre las iniciativas desarrolladas sobresalen la revitalización de las actividades deportivas, la recuperación del parque infantil y la atención a otras áreas destinadas a los diferentes grupos de población residentes en Los Coquitos. Estas labores priorizan a niños, adolescentes y jóvenes.

Como parte de la jornada, también visitaron la comunidad jóvenes integrantes de la expedición «Jóvenes en Transición Energética», que recorre el país con el propósito de promover el conocimiento sobre el uso de las fuentes renovables de energía.

El intercambio permitió reflexionar sobre la importancia de avanzar hacia alternativas energéticas sostenibles, en un contexto marcado por las limitaciones que enfrenta Cuba como consecuencia del cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

La convocatoria por el aniversario 65 de la UJC reafirma el compromiso de la juventud camagüeyana con el trabajo comunitario, la transformación social y la construcción colectiva de soluciones para el desarrollo del país. (Texto y foto principal: Gleibis Gómez Durva/Radio Cadena Agramonte) (Fotos: tomadas de la página institucional de la UC en Facebook)