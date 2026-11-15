Juventud y experiencia en un mismo timón: la fórmula científica de la empresa pesquera local

Santa Cruz del Sur, 15 nov.- La unión entre juventud y experiencia consolidan el protagonismo científico de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur), institución que alista una delegación de unas diez ponencias para el V Fórum Nacional de Ciencia y Técnica, previsto para la última decena del actual mes.

Como abanderados de este empeño, desde las Oficinas de Regulación y Control, destacan Legna Dayana Rodríguez Meriño y Ricardo Muñiz Hernández, cuya sinergia profesional cristalizó en la elaboración de los manuales de los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y de Inocuidad Alimentaria (ISO 22000).

Este logro metodológico e industrial sintetiza el talento de un dueto generacional sobresaliente. Legna Dayana, ingeniera industrial graduada con Título de Oro en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y actual directora de Calidad, llegó a la entidad en 2025 tras una sólida trayectoria investigativa y estudiantil vinculada al sector.

A su vez, Ricardo —con más de 30 años de labor ininterrumpida en la familia episureña, máster en Análisis de Procesos de la Industria Química y una reconocida hoja de ruta como formador de generaciones— aporta la sabiduría del especialista que ha consagrado su vida a la eficiencia productiva.

La antesala de este certamen empresarial estuvo precedida por tres rigurosos eventos de base que funcionaron como cantera selectiva, garantizando que las propuestas presentadas respondan de manera directa a las necesidades de optimización y control de la industria pesquera local.

Con iniciativas que combinan la gestión de calidad, la inocuidad y la sostenibilidad, los innovadores de Episur reafirman el papel estratégico de la ciencia aplicada a los procesos productivos, demostrando que desde el sur camagüeyano se gestan soluciones concretas para el desarrollo económico.

En Cuba, el Grupo Enpresarial de la Industria Alimentaria participa y articula actividades vinculadas al Fórum Nacional de Ciencia y Técnica a través de sus empresas y dependencias territoriales, en sintonía con las directrices nacionales y los eventos de su tipo en el país. (Con información y foto tomadas de la página institucional de la Episur en Facebook)