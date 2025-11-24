Veedores internacionales participan en consulta popular en Venezuela (+Fotos)

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el titular comentó que son hombre y mujeres venidos de Estados Unidos y de países de Europa y América Latina, que constatarán en el terreno la marcha de estas inéditas votaciones, de las cuales se han realizado ocho entre el 2024 y 2025.

Prado señaló que ellos hablarán al mundo de cómo se realizó este proceso una vez recorran algunos de los más de ocho mil 600 centros de votación habilitados, donde fueron instaladas nueve mil 963 mesas electorales, hacia donde comenzaron afluir los votantes desde bien temprano este domingo.

El ministro destacó que en las Comunas vemos “un ambiente muy armónico de unidad, de participación” y la gente más allá de tener el financiamiento y resolver un problema, que es sumamente importante, “agradece porque se le tomó en cuenta, ha sido convocada y su opinión y aporte son importantes”.

Afirmó que el ambiente generado por este proceso es “bien interesante y armónico”.

La gente están viendo, además, los resultados concretos con los financiamientos enviados por el Gobierno nacional y “ven como técnicos, asesores de alcaldías y gobernaciones contribuyen con sus aportes” a resolver los problemas en sus comunidades.

Este año, expresó, cerrará con la culminación de importantes obras, de las cuales más 23 mil fueron ya inauguradas y otras 10 mil están en marcha, y en esta consulta las comunidades votarán por 10 mil 662 que comenzarán a ejecutarse con el financiamiento a partir de esta semana.

El titular ponderó “la gran activación en los territorios y el trabajo colectivo que permite garantizar, de manera eficaz y excelente respuesta, muchos de los problemas”.

Apuntó que las casi 30 mil obras que culminarán este año se hicieron directas con “el pueblo, la organización popular y la gente que ama al barrio y quiere resolver los problemas” de su comunidad, además de optimizarse los recursos con el máximo impacto, encomió.

Venezuela está construyendo su propia democracia directa y participativa, aseguró, y manifestó que esta cuarta consulta popular «es la respuesta que dan los venezolanos a las amenazas imperialistas».

Este domingo los habitantes de las comunidades salieron a votar por más de 10 mil proyectos de desarrollo entre 36 mil 574 seleccionados en asambleas populares, un método que reafirma la democracia participativa y protagónica, en la que el pueblo define, elige y construye sus sueños. (Tomado de Prensa Latina)