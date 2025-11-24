Participa Díaz-Canel en jornada nacional de trabajo voluntario

Artemisa, 24 nov.- El presidente Miguel Díaz-Canel participó en labores agrícolas de esta occidental provincia, en ocasión de conmemorarse hoy el 66 aniversario del primer Trabajo Voluntario en Cuba, protagonizado por el revolucionario argentino-cubano, Ernesto Che Guevara.

Según el sitio Presidencia de Cuba, la jornada nacional productiva que se replica en varios territorios fue convocada por la Central de Trabajadores de Cuba, (CTC) y sus sindicatos , bajo el lema #PorCubaJuntosCreamos.

El jefe de Estado participó en actividades de siembra de cultivos varios en la empresa Agroindustrial Los Tamarindos de la provincia de Artemisa, junto a sus compañeros del Comité Central del Partido Comunista (CC-PCC), y el liderazgo del movimiento obrero cubano.

De acuerdo con la fuente, al finalizar las labores en el surco, el máximo representante de la CTC, Osnay Colina, recordó al Che, quien tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, “promovió con su ejemplo la idea de que el trabajo productivo y creador sería la fuente de riquezas”.

Desde entonces -dijo Colina- los cubanos nos hicimos mucho más guevarianos solidarios. Gracias a esas jornadas levantamos hospitales y escuelas, sembramos y cosechamos, nos fuimos a los llanos y a las montañas, a cualquier lugar donde nuestros brazos fueran más necesarios.

El también integrante del CC-PCC y presidente de la Comisión Organizadora del XII Congreso de la CTC instó a trabajar en la recuperación del Oriente del país impactado por el huracán Melissa y en la higienización de barrios y centros de trabajo “ante la complejidad epidemiológica nacional”.

“Trabajar, producir, crear y pelear es el mejor resumen de estas horas”, afirmó Colina, citado por Presidencia de Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)