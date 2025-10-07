Construyendo un futuro digital sostenible en Cuba desde Cibersociedad 2025

La Habana, 7 oct.- Gobernanza de la inteligencia artificial, ciudades inteligentes, ciberseguridad, competencias digitales y soberanía tecnológica, ciberseguridad, industria 4.0 y las mipymes tecnológicas, entre muchos otros temas, forman parte del IV Congreso Internacional Cibersociedad 2025 que inició este lunes en el Hotel Nacional de Cuba.

Organizado por la Unión de Informáticos de Cuba, en esta jornada inaugural su presidente, el Doctor en Ciencias Omar Correa Madrigal, destacó que la organización se encamina hacia su décimo aniversario con el orgullo de que sea en la jornada por el Centenario de Fidel.

“Como de los sueños se hacen realidades cuando se trabaja por ellos, Cibersociedad se ha convertido en una plataforma que ha moldeado el concepto y la forma de pensar en la Transformación Digital del país”, dijo.

“Cibersociedad ha buscado lo más genuino del pensamiento científico, lo más innovador desde el pensamiento práctico y los más inclusivo desde una mirada de género e integración de todos los ciudadanos a la gran tarea de la Informatización que es hoy la implementación de la Agenda de Transformación Digital en Cuba”, añadió Correa Madrigal.

“Esperamos que esta edición continúe cosechando proyectos, alianzas y mejores miradas al Futuro Digital Sostenible de todos. Aprendamos juntos, crezcamos juntos y soñemos, porque de seguro actuaremos por una mejor sociedad apoyada por la tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, comentó.

En este evento se efectuarán además paneles sobre la IA que necesita Cuba, experiencias en patrimonio digital, gemelos digitales urbanos, y los retos de la ciberseguridad en la transformación digital. También se celebrará un taller dedicado a la Industria 4.0, un espacio para las mipymes tecnológicas y un congreso paralelo sobre la suite LibreOffice y el software libre, entre otros, según detalló Tatiana Delgado, vicepresidenta de la UIC y presidenta del comité científico.

El foro cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales, como la Unesco, así como delegaciones de países como Rusia, Brasil, España, Guinea Ecuatorial, Francia, México, Austria y Vietnam.

Además, se ha organizado una feria expositiva donde empresas, instituciones y mipymes tecnológicas presentarán proyectos y soluciones orientadas a la digitalización.

Asistieron a esta jornada de apertura Maya Arevich Marin, miembro del Comité Central del Partido y ministra de Comunicaciones, Omar Pérez Salómón, funcionario del Departamento de Atención a los Servicios del Comité Central y Gustavo Busati Pacheco, presidente del Comité de la Fundación Libre Office. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)