Un delegado de circunscripción santacruceño con los principios bien definidos

Santa Cruz del Sur, 14 nov.- Humberto Bejerano Agüero, delegado de la circunscripción 59 del Consejo Popular Norte (CPN) de la ciudad cabecera santacruceña, tiene definidos los principios que considera constituyen su coraza moral. “Lo primero es representar bien al pueblo con verdadero sentido revolucionario, ético , honradez y honestidad como lo hizo Fidel, mi maestro y gran líder”, aseveró.

Este hijo de padres de origen campesino que formaron familia en medio del trabajo de la tierra y el pastoreo de ganado vacuno allá en la intrincada zona de Sagasta, perteneciente a la comunidad de Haití, atiende su deber con meritoria consagración.

“Me encargo de lo que ocupa y preocupa a mis 658 electores, por eso tramito sus quejas en el menor tiempo posible, dándoles la respuesta de mi gestión en despachos o fuera de éstos. En esta tarea no hay horario esquemático ni lugar para escuchar al pueblo donde quiera que desee expresar inquietudes, ya sea sobre el mal estado de los viales, el servicio de agua potable, entre otras,” manifestó.

Durante varios mandatos el funcionario público no ha disminuido su vínculo con la gente que quiso fuera él su representante popular. “Hace seis meses tengo responsabilidad mayor al ser designado por la Asamblea Municipal del Poder Popular el presidente del CPN. Laboro junto a otros nueve delegados algunos jóvenes y otros de mayor experiencia.

Entre todos, los grupos de trabajo comunitario integrados por los Comités de Defensa de la Revolución Cubana (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Asociaciones de Combatientes, Núcleos zonales del Partido Comunista de Cuba (PCC), los jóvenes y el pueblo nos encargamos de mantener la vigilancia popular, la higienización de los barrios y la siembra de alimentos en patios y parcelas”, comentó.

Bejerano Agüero, expresó,que como delegado de la circunscripción 59 no se siente figura decorativa a pesar de la compleja situación económica y electroenergética existente, tampoco, afirmó, piensan así sus compañeros. “Mucho es lo hacer con unidad por los más de seis Mil electores del Consejo Popular Norte y la población en general de Santa Cruz del Sur”, acotó.