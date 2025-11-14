Roberto Fabelo inaugurará exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes

La Habana, 14 nov.-Médula, exposición del reconocido artista visual cubano Roberto Fabelo (Guáimaro, 1950), se inaugurará el próximo 21 de noviembre en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

La muestra invita al espectador a adentrarse en el universo simbólico y profundo del Premio Nacional de Artes Plásticas 2004, donde lo humano y lo fantástico coexisten en una constante exploración sobre la identidad, la memoria colectiva y el imaginario cubano, señala una nota del MNBA.

En Médula, el creador reúne pinturas, dibujos, e instalaciones que reflejan su inquietud por representar las complejidades de la condición humana y la relación entre el individuo y su entorno, indica el texto, según el cual la exposición atesora lo más relevante de su quehacer en la última década.

Desde el 21 de noviembre y hasta marzo de 2026, los visitantes del MNBA podrán disfrutar de una selección exclusiva de las obras de Fabelo en la galería del patio central y en la sala temporal del tercer nivel del Edificio de Arte Cubano.

Considerado uno de los artistas contemporáneos más reconocidos de las artes visuales en Cuba, el pintor, escultor, dibujante e ilustrador goza de un gran prestigio también a nivel internacional. Sus piezas son coleccionadas o se exhiben en importantes galerías del mundo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)