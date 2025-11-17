Trabajadores del Poder Popular santacruceño debaten anteproyecto de Código de Trabajo

Santa Cruz del Sur, 14 nov.- Los trabajadores del Poder Popular de Santa Cruz del Sur participaron este jueves en la consulta del anteproyecto del Código de Trabajo, reunión que estuvo encabezada por Luis Carrero Vasconcelos, especialista territorial de Derecho y Juan Dagoberto Acuña Roca, jefe del Departamento de Recursos Humanos del referido organismo.

En la cita se habló de la doble jornada laboral en el caso de las personas con pluriempleo, las que al no cumplir igual responsabilidad en el mismo centro laboral, sus deberes se extienden hasta13 horas luego de cumplir la primeras ocho, incluso en quehaceres de mayor esfuerzo, como ejemplo los oficios de albañiles, carpinteros, custodios.

Con insistente preocupación hubo quien intervino sobre el proceso de Bancarización, al señalar que la gente que trabaja tiene que ir a los bancos de la demarcación hasta cinco veces para cobrar el salario completo por tarjeta magnética, lo que conlleva a incumplir funciones laborales.

También se dieron criterios acerca de los cuadros de dirección, quienes en ocasiones no disfrutan totalmente las vacaciones debido a tareas a desarrollar pero tampoco se les paga horas extras. De igual manera se ven afectados salarialmente los choferes que están bajo su subordinación aunque sobrepasen las 240 horas de trabajo sobre el timón, entre otros asuntos.