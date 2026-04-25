Trabajadores del sector educacional santacruceño prestos para desfilar el 1ro de Mayo

Santa Cruz del Sur, 25 abr.- Los trabajadores del sector educacional de Santa Cruz del Sur están prestos para desfilar el 1ro de Mayo, comprometidos en la formación ejemplar e integral de las presentes generaciones y en la impartición de los contenidos con mayor calidad en el actual curso escolar 2026-2027.

Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de Trabajo Preventivo de la Dirección Municipal General de Educación, señaló se han hecho las reuniones preparatorias con directores de instituciones educativas y cuadros sindicales a fin de participar en el festejo del Movimiento Obrero con mayor firmeza y compromiso revolucionario.

Una vez más,dijo la funcionaria, condenaremos el injusto y perverso bloqueo imperialista impuesto a Cuba por casi siete décadas, que de igual manera impide la adquisición de materiales y recursos imprescindibles en las aulas y laboratorios. Los educadores aplican alternativas para mantener con calidad el aprendizaje de los educandos.

Pérez Freire, adelantó que las mujeres y hombres de la Educación en Santa Cruz del Sur presentarán durante el desfile del primer día de mayo muchas iniciativas, en compañía de estudiantes y sus familias. Un gran homenaje a Lázaro Peña, Fidel, Raúl y a los héroes y mártires de la Isla.