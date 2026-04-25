Más de seis Mil trabajadores desfilarán el 1ro de Mayo en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 25 abr.- Más de seis Mil trabajadores están previstos desfilen con sus familias este 1ro de Mayo en Santa Cruz del Sur con la consigna en alto La Patria se Defiende, informó Yailin Romero Armentero, secretaria general del Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

La máxima funcionaria refirió se han ido realizando reuniones con los afiliados de los distintos sindicatos a los que se explica la importancia de la fiesta del proletariado, jornada de Unidad incondicional con la Revolución Cubana y sus conquistas, de condena al bloqueo imperialista por casi siete décadas y al cerco energético.

Hay mucha motivación en los centros laborales, los que se engalanan con banderolas multicolores y pancartas patrióticas por el aniversario 87 de la fundación de la CTC y el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Se preparan, puntualizó, muchas iniciativas para la importante celebración.

Romero Armentero declaró que en los Consejos Populares distantes de la cabecera poblacional santacruceña se han efectuado actos en saludo al 1ro de Mayo. Agregó se cumple satisfactoriamente el pago de la cuota sindical, el aporte a la Patria y con labores de higienización y siembra de alimentos.