Tenimesista Andy Maqueira con su tercer título del año

La Habana.- SU NOMBRE se escucha cada vez más en el mundo del tenis de mesa. El cubano Andy Maqueira alegra a quienes le siguen en cada presentación y el ejemplo más reciente fue el de su triunfo en la categoría sub-15 años del Campeonato Júnior de América y el Caribe, en Santo Domingo.

Apodado El Genio, Maqueira ha convertido en oro sus tres presentaciones internacionales entre menores de 15 en la actual temporada, y además guarda dos medallas de bronce en la categoría sub-17.

El triunfo concretado en la capital dominicana tuvo como añadido un paso arrollador, no perdió ni siquiera un set y en su camino eliminó a varios conocidos jugadores puertorriqueños.

Maquiera, que había dominado su grupo eliminatorio con victorias de 3-0 sobre el barbadense William Allen y el anfitrión Rommel Pepen, inició el cuadro principal doblegando al boricua Sebastián Pedraza.

En semifinales su víctima fue Ángel Meléndez y por el oro doblegó a Matthew Cao para completar el indetenible dominio ante los de la Isla del Encanto.

Ganador de múltiples medallas en Juegos Escolares y otros eventos nacionales, Maqueira había iniciado la actual temporada con liderazgos en los WTT Youth Contender de Houston y Humaco, ambos el pasado mes de marzo.

Por cierto, en ese último evento también derrotó en la final al boricua Cao.

En la propia urge quisqueyana se definieron hace unos días los clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cita a la que Cuba aseguró pases con sus equipos completos en ambos sexos. (Tomado de Jit)