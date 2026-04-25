No se han detenido las acciones para recuperar capacidades de generación térmica

«El plan de 2026 vuelve a apostar por la recuperación de capacidades generadoras con recursos propios», afirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en el espacio televisivo Mesa Redonda.

Muchas piezas y componentes de los que utilizamos, no son originales de fábrica, «sino soluciones desarrolladas en Cuba mediante procesos de innovación, adaptación y sustitución tecnológica», argumentó.

Para este año, expuso, el plan contempla recuperar 570 megawatts (MW) de generación mediante termoeléctrica. Al cierre del primer trimestre, la meta parcial era incorporar 365 MW, y finalmente se alcanzaron 370, lo que representa un sobrecumplimiento.

Entre los factores que influyeron en ese resultado mencionó la entrada de la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, tras concluir su mantenimiento, así como la incorporación de Céspedes 4, aunque esta última sufrió retrasos, al detectarse una avería mayor en el momento de sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional.

Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica de la Unión Eléctrica, explicó las afectaciones y el cronograma de recuperación del bloque 2 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, estratégica por su capacidad de consumir crudo nacional.

Al recordar el incendio en la caldera de esa planta, detalló que el siniestro afectó una estructura específica, lo que provocó una limitación significativa en la generación.

«Eso nos afectó, nos limitó 250 MW, que es la potencia de esa máquina. El incendio afectó una estructura, y esa estructura arrastró el resto de la caldera, que hizo imposible reutilizarla», sentenció.

Ante la magnitud de los daños, se decidió acometer un complejo proceso de reconstrucción. La fabricación de la nueva estructura se realiza en Las Tunas, aunque la recuperación total incluye componentes internos de alta complejidad.

Subrayó que «no se ha detenido la reconstrucción de esa máquina y no se ha parado de hacer acciones sobre ella para poderla incorporar al sistema, toda vez que es una máquina que consume crudo nacional y nos da independencia y soberanía energética», aseveró. (Tomado de Granma)