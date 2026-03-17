Encabezó sector económico noticias de Villa Clara

Villa Clara, 16 mar.- Los créditos aprobados por el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) para la adquisición de kits fotovoltaicos, la compra de divisas a esa institución por parte de actores económicos del sector no estatal y el impulso al microcrédito Crece encabezaron las noticias desde Villa Clara en los últimos siete días.

Marisol Martínez Duardo, subdirectora comercial de Bandec, declaró a la prensa que la entidad ha aprobado hasta la fecha créditos por más de 400 millones de pesos y procesa solicitudes por otros 200 millones destinados a la adquisición de paneles solares y tecnologías vinculadas a las fuentes renovables de energía, como parte de la estrategia nacional para la transformación de la matriz energética.

El apoyo a las inversiones se otorga a mediano y largo plazo, lo que resulta beneficioso para los clientes por el período disponible para la devolución de los montos recibidos, precisó, y añadió que hasta el momento se han aprobado 20 créditos a actores económicos, mientras que otros siete se encuentran en proceso de tramitación.

Asimismo, 39 actores económicos del sector no estatal han concretado la compra de divisas a través del Bandec, como parte de las transformaciones implementadas en el mercado cambiario cubano.

Yanet Méndez Castillo, jefa del Departamento de Marketing y Comunicación de la Dirección Provincial de la institución, dijo a la ACN que las operaciones se realizan conforme al nuevo diseño del mercado cambiario, bajo las condiciones y procedimientos establecidos por el Banco Central de Cuba (BCC).

Además, una red de gestores del Banco Popular de Ahorro en Santa Clara recorre diariamente calles y negocios para acercar el microcrédito Crece a los emprendedores de la urbe, en una modalidad que apuesta por llevar el banco hasta el cliente, y reduce significativamente los trámites y tiempos de aprobación.

Kevin Santiago Macías Galindo, especialista de la sucursal 4312 de la entidad, indicó a la ACN que su labor principal consiste en establecer el contacto directo entre los actores económicos y la institución financiera, la cual continúa siendo la única en el territorio habilitada para la ejecución de este producto en su fase piloto.

Esta semana también fue noticia las actividades desarrolladas como parte de la Jornada de la Prensa Cubana en Villa Clara, entre las que destacaron la graduación de 18 estudiantes del Diplomado de Periodismo, la entrega del Premio Nacional de la especialidad en el apartado histórico a José Antonio Fulgueiras y la realización de espacios que evocaron la figura de Fidel. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)