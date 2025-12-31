Sheinbaum pide a la ONU un papel “mucho más protagónico” en las acciones de EE.UU. contra Venezuela

México, 31 dic.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) debería tener mayor protagonismo en el contexto de la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela.

En su acostumbrada rueda de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró su postura sobre las competencias del organismo internacional. “Como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”.

Esta afirmación la hizo al ser consultada sobre si tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela, cuyo Gobierno fue designado como “organización terrorista” por Washington, que desde agosto pasado mantiene un despliegue militar de gran magnitud en el Caribe y el Pacífico, que ha dejado como saldo más de cien personas muertas en una veintena de bombardeos a pequeñas embarcaciones y dos tanqueros petroleros asaltados en las costas venezolanas.

La semana pasada se realizó una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la escalada de agresiones de EE.UU. contra Venezuela, que incluyen desde un declarado “bloqueo naval” hasta amenazas de uso de la fuerza.

Caracas calificó esta reunión como una “victoria diplomática” porque habría quedado en evidencia que ningún país, incluso los aliados de EE.UU., respaldó el uso ni la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela.

En la conferencia de prensa también se le preguntó a la mandataria sobre si la presión que ejerce EE.UU. sobre Venezuela podría causar un eventual “derrocamiento” de Maduro, luego de que Trump anunciara la víspera, sin ofrecer mayores datos, que se había realizado un supuesto ataque a una “zona de muelles” en el país suramericano que servía para el tráfico de drogas, sin confirmación alguna por parte de Venezuela.

“Ya es mucha especulación, lo que tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, esa es la Constitución de nuestro país y es lo que vamos a seguir defendiendo”, reiteró la mandataria mexicana.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Caracas se ha enfrentado a múltiples agresiones estadounidenses en los últimos meses, incluyendo la reciente incautación de buques cargados de petróleo para su exportación.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de “robo” y piratería”.

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

El pasado martes, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia, tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de EE.UU. representan “la recolonización de Venezuela, la reconquista de todo el continente”. “Estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una moral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar”, precisó.

La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que Moscú tiene “todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos”.

Además, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)