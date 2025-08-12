Se trabaja en recuperación de memoria histórica en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 11 ago.- En homenaje al 99 natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el próximo 13 del actual mes y al centenario del máximo líder histórico de la Revolución cubana el venidero año, se efectuó este sábado una reunión en la sede de la Dirección Municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) de Santa Cruz del Sur para la recuperación histórica de esta localidad.

En el encuentro presidido por Aloima Torriente Jackson y Araelia García Rojas, miembro del Buró del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidenta de la Asamblea de Gobierno, en igual orden en estos predios, Emilio Fonseca Amador llamó a defender la historia lo que significa preservar las conquistas sociales y revolucionarias.

El miembro de la Unión de Historiadores en la provincia rememoró la toma de manera pacifica de Santa Cruz del Sur el nueve de agosto de 1898 por fuerzas del tercer cuerpo ejército mambi, retirándose las tropas españolas luego de rendirse para el puerto de Júcaro. A su vez resaltó elementos esenciales de la lucha de Fidel y el pueblo en el aniversario 67 del triunfo definitivo.

En la cita quedó creado el grupo asesor Historico Santa Cruz, siendo elegido como presidente el jubilado Juan Arnaldo Caro Tamayo, secretaria Elizabeth Torres Barzága, subdirectora metodológica de la Dirección General Municipal de Educación y jefe de divulgación el periodista de la radio comunitaria Raúl Reyes Rodríguez.