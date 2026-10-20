Rusia registra medicamento cubano para tratamiento de tumores

Moscú, 20 oct.- El Ministerio de Salud ruso registró el fármaco cubano Nimotuzumab, usado para el tratamiento de tumores malignos de esófago, cabeza, cuello y otros de tipo cerebral, comunicó hoy el rotativo Vzgliad.

Según la nota publicada, en Rusia el fármaco se comercializará bajo el nombre de Nimolancim, y el registro del mismo amplía el alcance de la terapia dirigida en la práctica oncológica rusa.

Nimotuzumab puede ser usado solo para pacientes adultos. Su eficacia clínica fue confirmada por estudios internacionales en pacientes con diversos tumores malignos, demostrando que el uso combinado con la terapia antitumoral estándar mejora el pronóstico de los enfermos.

El Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal terapéutico humanizado dirigido contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. La focalización en este receptor es una estrategia para la terapia dirigida contra tumores malignos.

Su producción se enmarca en una colaboración entre el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y una compañía rusa, la cual estará a cargo del envasado secundario y el control de calidad final.

La comunicación recuerda que, en mayo, Cuba anunció la creación de la nueva vacuna HEBERSaVax, diseñada para tratar diversos tumores malignos a través de la inmunoterapia activa y que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos.

La nueva vacuna se unió al amplio arsenal que los científicos cubanos desarrollan durante años, como por ejemplo las vacunas CIMAvax-EGF y Vaxira.

Creadas por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, ambas demostraron una mayor supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en ensayos clínicos y ya se utiliza no solo en la isla, sino también en varios países de América Latina y Europa. (Tomado de Prensa Latina)