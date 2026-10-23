Desde audiencia pública parlamentaria: Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí

La Habana, 23 oct.- Con la presencia de Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado se efectuó este jueves la audiencia pública parlamentaria “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”.

El espacio escogido fue el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, INOR, lugar donde se lucha cada día por la vida en las difíciles condiciones que impone el bloqueo.

Diputados, así como estudiantes, trabajadores y profesionales de la salud llenaron el auditorio donde se denunció, con cifras y ejemplos contundentes, el daño que provocan al pueblo cubano las medidas coercitivas que aplica el gobierno de Estados Unidos.

La doctora Josefina Prosper, trabajadora del INOR, se refirió a que 100 mil personas se encuentran en lista de espera quirúrgica, de ellos 12 mil niños, y subrayó que detrás de esos números hay pacientes y familiares que sufren.

El diputado Carlos Antonio Leiva, ingeniero químico, afirmó que la industria farmacéutica está afectada porque no puede producir los medicamentos por la falta de materias y subrayó que en algunos casos el miedo financiero viaja más rápido que la solidaridad.

La diputada Ledys María Labrador dijo que Cuba cuenta con un cuadro sólido de medicamentos, sin embargo de los 395 fármacos que lo componen faltan 100, mientras las plantas esperan por los recursos necesarios para elaborarlos.

El también diputado Yaser Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saíz, afirmó que los artistas y escritores, que viven las mismas necesidades que el resto de la población sufren además las dificultades para producir el arte que el pueblo necesita y ante las dificultades energéticas hay que apagar los escenarios.

Se encontraban presentes Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general de la FMC y las integrantes del Comité Central del Partido Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado y Yanet Hernández Perez, gobernadora de La Habana. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)