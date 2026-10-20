65 SNB: Doble jornada beisbolera hoy en el Cándido

Camagüey, 20 oct.- La temprana irrupción de la lluvia, dejó inconcluso ayer el encuentro entre los Toros camagüeyanos y los Gallos de Sancti Spíritus, los cuales chocarán hoy en una doble jornada en el parque beisbolero Cándido González.

En el momento de la suspensión, los visitantes iban delante 2-1 en el marcador, tras aprovechar deficiencias a la defensa, incluido un error del jardinero central Roberto Acevedo, y el marcado descontrol del abridor Yasiel Labrada.

Pero un buen engarce en la tercera almohadilla del antesalista Alexander Ayala, permitió un relampagueante doble play, que congeló las pretensiones de los visitantes de ampliar su diferencia tempranamente.

En su día de cumpleaños 45, el siempre útil Yordanis Samón rebajó la ventaja en la misma parte baja de la entrada inicial, al disparar su segundo jonrón del certamen, ahora a expensas de Miguel Dávila, el pitcher encargado de la apertura por los espirituanos.

Hasta el momento, Camagüey exhibe 112 victorias por 110 sus rivales, pese a que cayeron 3-1 en la ronda anterior ante sus contrarios, ahora sin el estelar Frederich Cepeda, y su hijo, quienes tienen compromisos dentro de la delegación al Sub18 con sede en República Dominicana.

En cuanto al average ofensivo, los agramontinos muestran una gran recuperación, al batear para 296, número que en está por debajo de la marca promedio (301) en el campeonato.

Hubert Sánchez tiene la mejor frecuencia de jonrones, uno cada 22 veces al bate, en tanto en hits conectados lidera el departamento dentro del equipo Yordanis Samón (19), seguido de Sánchez (16) y Rafael Álvarez (14).

Aunque no se ha precisado oficialmente cuándo debutará en el torneo, el zurdo Dariel Góngora pudiera verse sobre el montículo esta semana, tras regresar de su compromiso en la liga italiana, donde juega desde la temporada pasada.

Los choques están previstos para las 10:00 de la mañana en el mismo escenario, si finalmente el terreno presenta condiciones para su realización. (Gilberto Rodríguez Rivero/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)