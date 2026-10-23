Foro Italia-Cuba fomenta oportunidades de inversión bilateral

Roma, 23 oct.- El fortalecimiento de las relaciones económicas entre Italia y Cuba y las oportunidades de inversión en la isla centraron este jueves el Foro Italia-Cuba, celebrado en la Sala Mechelli del Consejo Regional del Lazio, en dicha capital.

Con la participación de representantes de institucionales, diplomáticos cubanos y empresarios, el encuentro permitió a empresas italianas dialogar directamente con representantes gubernamentales de la isla sobre las posibilidades de cooperación comercial e industrial, en particular las que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED).

La iniciativa fue organizada por el Instituto para la Cooperación Económica Internacional y los Problemas del Desarrollo (Iceps), junto al Consejo Regional del Lazio, la Embajada de Cuba en Italia, la ZED Mariel y el Nuevo Observatorio de Internacionalización de Italia (NOI Italia).

El embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, presentó las transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno de La Habana y las oportunidades que estas abren para la inversión extranjera y el desarrollo de la iniciativa privada.

Por su parte, Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz, director de Evaluación Empresarial de la ZED Mariel, expuso las opciones de inversión, los incentivos y los sectores estratégicos de esa plataforma industrial, concebida para atraer capital extranjero y promover nuevos proyectos productivos.

Wendy Miranda Borroto, directora de Coordinación y Procedimientos de la zona Mariel, explicó el funcionamiento de la nueva ventanilla única destinada a facilitar los trámites de las empresas privadas interesadas en establecerse y desarrollar sus actividades en ese enclave.

Durante el foro también se abordó el papel de la cooperación económica internacional en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Fabrizio Della Bina, presidente del Iceps, profundizó en esa dimensión, mientras Sebastiano Gobbo, titular de NOI Italia, destacó la importancia de conectar empresas, instituciones y mercados exteriores para impulsar nuevas alianzas.

El consejero secretario de la Presidencia del Consejo Regional, Fabio Capolei, se refirió a los históricos vínculos entre ambos países y a las posibilidades que ofrece la internacionalización para las empresas italianas.

El foro dedicó especial atención a las perspectivas de la ZED Mariel y a las posibilidades de participación de las pequeñas y medianas empresas italianas en proyectos de cooperación, producción e intercambio comercial con Cuba.

La reunión se inscribe en los esfuerzos por ampliar los vínculos económicos bilaterales y promover nuevas oportunidades de desarrollo, mediante el diálogo directo entre instituciones y operadores empresariales de ambos países. (Tomado de Prensa Latina)