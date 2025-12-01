Moscú, 1ro dic.- Rusia condenó los ataques terroristas de Kiev contra petroleros y la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), afirmó la portavoz de la cancillería, María Zajárova.

«Condenamos decididamente los ataques terroristas y las actividades de todas las partes que contribuyeron a su planeamiento y realización», declaró la diplomática este domingo.

En medio de un escándalo de corrupción en Ucrania, según sus palabras, «ciertos patrocinadores occidentales de Kiev necesitan aparentemente desviar la atención de la sociedad ucraniana hacia los sonados ataques contra objetivos civiles».

Otro posible motivo es «impedir los esfuerzos internacionales actuales para aproximar la paz sostenible», agregó Zajárova.

La infraestructura atacada interpreta un papel importante en garantizar la seguridad energética global sin haber estado nunca sujeto a ningunas restricciones internacionales, precisó la portavoz.

El viernes, según varios medios, Ucrania atacó con drones navales al petrolero Kairos a 28 millas del litoral turco produciéndose un incendio. La embarcación con las bodegas vacías navegaba al puerto ruso de Novorossiysk.

Los servicios de emergencia turcos rescataron a los 25 tripulantes del barco. Horas después fue atacado el petrolero Virat con 20 tripulantes en el mar Negro, a 35 millas de las costas turcas.

Actualmente la embarcación que también iba vacía con dirección a un puerto de Rusia, está siendo remolcada a Türkiye.

Una terminal petrolera del COC, ubicada en la costa rusa en el mar Negro, fue atacada ayer con drones navales.

El COC catalogó el suceso de «ataque terrorista», según un pronunciamiento circulado a medios de prensa.

Con participación de la compañía rusa Transneft (24 por ciento), el consorcio trasnacional está integrado además por la petrolera kazaja KazMunayGas (19,0), la empresa estadounidense Chevron (15,0), la rusa Lukoil (12,5), la estadounidense Mobil (7,5), la rusa-neerlandesa Rosneft-Shell (7,5), la italiana Eni (2,0) y otras entidades energéticas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)