Festival Habana Vieja, Ciudad en Movimiento festeja edición 30

La Habana, 16 abr.- La edición 30 abrirá el jueves 23 en el Convento de Belén, con la presentación del Grupo de Danza Regional Anáhuac de México, mientras el viernes 24, en Habana Espacios Creativos, se desarrollarán talleres de expresión corporal para adultos mayores, danza contemporánea, folklore mexicano, danzón y ritmos de antecedente yoruba, además de la actuación del grupo músico-danzario Orisha House.

Ese mismo día, la sede de Danza Teatro Retazos ofrecerá clases abiertas y la coreografía Juegos de Miguel Azcue, mientras el Centro de la Danza acogerá a la compañía Raíces Profundas.

La jornada concluirá con un taller de tango a cargo de Amy Bermúdez en El Ojo del Ciclón.

El sábado 25, la Plaza Vieja del centro histórico de la ciudad será escenario de presentaciones de agrupaciones como Cuban Soho, Romerías, Akokán, La Colmenita, y la comparsa tradicional Los Dandys de Belén, entre otros.

Además, se impartirán talleres de flamenco, sevillanas y danzas de antecedente franco-haitiano y bantú, además de un concierto de Gerardo Alfonso en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la misma fecha.

El domingo 26, el festival cerrará con actuaciones en la Plaza Vieja, una milonga al aire libre en el Paseo del Prado y presentaciones en la Plaza de la Libertad de Matanzas, con compañías como Danza Espiral y Novadanza.

Los detalles de la programación se encuentran disponibles en las redes sociales del proyecto Habana Vieja Ciudad en Movimiento y en las de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

El evento, organizado por Danza Teatro Retazos y la Oficina del Historiador de La Habana, cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y busca promover el disfrute del patrimonio habanero mediante la danza como herramienta de transformación social. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)